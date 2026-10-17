A Polícia Militar prendeu um homem de 61 anos por descumprimento de medida protetiva, no bairro Palos Verdes, em Botucatu.

Segundo a PM, a equipe foi acionada e, no local, a mulher relatou que o ex-marido chegou alcoolizado e entrou na residência, mesmo ciente da determinação judicial. Ela informou que não sofreu agressões, mas que a medida protetiva havia sido descumprida.

Os policiais localizaram o homem dentro do imóvel e efetuaram a prisão. Ele foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e permaneceu à disposição da Justiça.