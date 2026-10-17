Botucatu chega ao fim de semana decisivo nos 88º Jogos Abertos "Horácio Baby Barioni", disputados em Votuporanga até o dia 18 de outubro. Segundo informe divulgado neste sábado (17), a delegação soma 16 medalhas de ouro, 6 de prata e 1 de bronze, o que coloca o município na 18ª posição geral entre mais de 130 cidades participantes.

Os Jogos Abertos são uma das maiores competições da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Pelo Boletim Oficial nº 8, Botucatu tem 37 pontos na classificação parcial, e São José dos Campos lidera, com 216.

Neste sábado ainda há provas de natação. Às 10h, o futsal masculino adulto de Botucatu enfrenta Campinas na final da categoria livre, na Quadra Poliesportiva do CEM Deputado Narciso Pieroni, na Rua Itacolomi, 3095, no Patrimônio Velho. A equipe busca o tetracampeonato. Na sexta-feira (16), Botucatu venceu Viradouro por 2 a 1 e garantiu vaga na decisão.