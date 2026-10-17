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POLÍCIA MILITAR

PM atende agressão após discussão de trânsito em Botucatu

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cabo de enxada e veículo com vidro traseiro danificado, em ocorrência atendida pela PM.
Cabo de enxada e veículo com vidro traseiro danificado, em ocorrência atendida pela PM.

A Polícia Militar atendeu, na tarde desta sexta-feira (16), uma ocorrência de agressão no estacionamento de um supermercado, no bairro 24 de Maio, em Botucatu.

Após pedido de apoio do Policiamento Rodoviário, a equipe foi ao local e encontrou dois homens com escoriações e um veículo com os vidros danificados.

Segundo os relatos colhidos pelos policiais, os envolvidos se desentenderam por uma questão de trânsito. A discussão teria evoluído para agressões mútuas e, durante o episódio, um dos homens teria usado um cabo de enxada para danificar os vidros do veículo do outro.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde foram adotadas as providências cabíveis pelos crimes de lesão corporal, injúria e dano.

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