A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida mulheres e pessoas com útero aproveitem este sábado, 17 de outubro, para cuidar da saúde. Como parte da campanha "Outubro Rosa: Mulher em foco", as unidades de saúde do município ficarão abertas das 8h às 17h para a Campanha da Saúde da Mulher. As unidades do CSE não participam.
A iniciativa busca ampliar o acesso aos cuidados preventivos, facilitar a realização de exames e orientar a população sobre a importância do acompanhamento regular da saúde, incluindo a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.
Durante a campanha, as equipes de saúde estarão disponíveis para acolher a população, dar orientações, colher o exame Papanicolau, agendar mamografias, aplicar vacinas, fazer avaliações odontológicas e dar os encaminhamentos necessários, conforme os protocolos da Rede Municipal de Saúde.
Prevenção e diagnóstico precoce
Em Botucatu, mulheres e pessoas com útero de 25 a 64 anos têm acesso ao exame citopatológico do colo do útero, o Papanicolau. A mamografia é indicada para mulheres de 40 a 74 anos, conforme o protocolo municipal, as diretrizes do Ministério da Saúde e a avaliação individual da equipe de saúde.
O acompanhamento preventivo, com rastreamento anual, é importante durante todo o ano, e não apenas no Outubro Rosa. Manter os exames em dia e procurar atendimento diante de alterações percebidas no corpo são atitudes fundamentais para identificar possíveis problemas precocemente e ampliar as chances de tratamento e cura.
A orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência do bairro para receber informações individualizadas sobre os exames indicados e os próximos passos do atendimento.
Serviço
Campanha da Saúde da Mulher
Data: sábado, 17 de outubro
Horário: das 8h às 17h
Local: todas as unidades de saúde de Botucatu, exceto as unidades do CSE