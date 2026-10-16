A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida mulheres e pessoas com útero aproveitem este sábado, 17 de outubro, para cuidar da saúde. Como parte da campanha "Outubro Rosa: Mulher em foco", as unidades de saúde do município ficarão abertas das 8h às 17h para a Campanha da Saúde da Mulher. As unidades do CSE não participam.

A iniciativa busca ampliar o acesso aos cuidados preventivos, facilitar a realização de exames e orientar a população sobre a importância do acompanhamento regular da saúde, incluindo a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

Durante a campanha, as equipes de saúde estarão disponíveis para acolher a população, dar orientações, colher o exame Papanicolau, agendar mamografias, aplicar vacinas, fazer avaliações odontológicas e dar os encaminhamentos necessários, conforme os protocolos da Rede Municipal de Saúde.