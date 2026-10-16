A Polícia Militar atendeu, na madrugada de quinta-feira (15), uma ocorrência em condomínio de apartamentos em Botucatu, após denúncia de que um homem estaria armado com uma faca e ameaçando uma mulher.
Segundo a PM, ao chegarem ao local os policiais viram um casal fugir em direção a uma área de mata. Depois de diligências e de novas informações, as equipes localizaram um veículo com três ocupantes e continuaram as averiguações.
Durante a ocorrência, um dos envolvidos autorizou a entrada dos policiais no apartamento relacionado ao caso. No imóvel, os agentes encontraram entorpecentes guardados em uma mala.
Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como não criminal, para análise e investigação dos fatos pela Polícia Civil.
APREENSÕES
- 11 pinos com substância semelhante à cocaína;
- 6 pedras com características de crack.