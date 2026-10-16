16 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
TRÁFICO DE DROGAS

PM localiza drogas em apartamento durante ocorrência em Botucatu

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
No imóvel, os agentes encontraram entorpecentes guardados em uma mala.
No imóvel, os agentes encontraram entorpecentes guardados em uma mala.

A Polícia Militar atendeu, na madrugada de quinta-feira (15), uma ocorrência em condomínio de apartamentos em Botucatu, após denúncia de que um homem estaria armado com uma faca e ameaçando uma mulher.

Segundo a PM, ao chegarem ao local os policiais viram um casal fugir em direção a uma área de mata. Depois de diligências e de novas informações, as equipes localizaram um veículo com três ocupantes e continuaram as averiguações.

Durante a ocorrência, um dos envolvidos autorizou a entrada dos policiais no apartamento relacionado ao caso. No imóvel, os agentes encontraram entorpecentes guardados em uma mala.

Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como não criminal, para análise e investigação dos fatos pela Polícia Civil.

APREENSÕES
- 11 pinos com substância semelhante à cocaína;
- 6 pedras com características de crack.

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários