A Polícia Militar atendeu, na madrugada de quinta-feira (15), uma ocorrência em condomínio de apartamentos em Botucatu, após denúncia de que um homem estaria armado com uma faca e ameaçando uma mulher.

Segundo a PM, ao chegarem ao local os policiais viram um casal fugir em direção a uma área de mata. Depois de diligências e de novas informações, as equipes localizaram um veículo com três ocupantes e continuaram as averiguações.

Durante a ocorrência, um dos envolvidos autorizou a entrada dos policiais no apartamento relacionado ao caso. No imóvel, os agentes encontraram entorpecentes guardados em uma mala.