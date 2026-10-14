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POLÍCIA CIVIL

Suspeito de roubo a sorveteria em Cerqueira César é identificado

Por Redação | Flavio Fogueral
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O crime ocorreu no dia 4 de outubro. O suspeito está foragido.
O crime ocorreu no dia 4 de outubro. O suspeito está foragido.

A Polícia Civil identificou um jovem de 20 anos como suspeito de um roubo praticado contra uma sorveteria em Cerqueira César. O crime ocorreu no dia 4 de outubro. O suspeito está foragido.

Segundo a investigação, um homem armado com uma faca entrou no estabelecimento, ameaçou a funcionária, que estava sozinha no caixa, e levou cerca de R$ 300 em dinheiro. Depois, fugiu, e a Polícia Civil abriu uma investigação.

Os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança da sorveteria e de diferentes pontos da cidade. O trabalho permitiu reconstruir parte do trajeto feito pelo autor antes e depois do crime. De acordo com a polícia, ele permaneceu circulando pelas proximidades e aparentemente observando a movimentação da região antes de agir.

Uma pista importante surgiu durante a apuração de um furto em uma residência do município, dias depois. As vítimas desse segundo crime reconheceram, nas imagens do roubo à sorveteria, um jovem que já conheciam, inclusive por terem trabalhado com ele. O reconhecimento levou em conta características físicas e peças de roupa, especialmente uma blusa vermelha usada pelo suspeito no momento do crime.

Até o momento, o suspeito segue foragido.

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