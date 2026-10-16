A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu cumpriu, na manhã desta sexta-feira (16), dois mandados de prisão contra um homem de 41 anos, localizado no Jardim Paraíso.

Segundo a GCM, durante o patrulhamento, uma equipe da Patrulha Maria da Penha reconheceu o homem e, sabendo que havia uma ordem judicial pendente, fez a abordagem. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.



Em consulta feita por meio do Centro de Operações Integradas (COI), foram confirmados dois mandados de prisão definitivos, decorrentes de condenações já transitadas em julgado, ou seja, sem possibilidade de novo recurso.

