A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu cumpriu, na manhã desta sexta-feira (16), dois mandados de prisão contra um homem de 41 anos, localizado no Jardim Paraíso.
Segundo a GCM, durante o patrulhamento, uma equipe da Patrulha Maria da Penha reconheceu o homem e, sabendo que havia uma ordem judicial pendente, fez a abordagem. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
Em consulta feita por meio do Centro de Operações Integradas (COI), foram confirmados dois mandados de prisão definitivos, decorrentes de condenações já transitadas em julgado, ou seja, sem possibilidade de novo recurso.
Um dos mandados determinava o cumprimento de 3 anos e 5 dias de pena restante, em regime fechado, por crimes que incluem lesão corporal no contexto de violência contra a mulher e embriaguez ao volante. O outro previa 1 ano e 2 meses de pena restante, em regime semiaberto, também por lesão corporal contra a mulher. Somadas, as penas restantes passam de 4 anos e 2 meses.
Com a confirmação das ordens judiciais, o homem foi levado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde foram tomadas as providências de polícia judiciária. Depois dos procedimentos, ele permaneceu à disposição da Justiça.
Em casos de violência contra a mulher, é possível pedir ajuda pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).