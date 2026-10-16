O plantão de 24 horas da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) registrou 51 atendimentos em Botucatu, segundo informações divulgadas pela Prefeitura. O serviço foi ampliado para garantir assistência também durante a madrugada em ocorrências que envolvam animais e necessitem de manejo especializado.
A iniciativa passou a funcionar em 28 de setembro de 2026, com atendimento todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.
Quais ocorrências são atendidas?
O plantão é voltado ao manejo de abelhas africanizadas e vespas, além do resgate de serpentes, morcegos, gambás, ouriços e outros pequenos mamíferos silvestres em situações de risco ou que exijam intervenção especializada.
A atuação da equipe busca contribuir para a segurança da população e para o manejo adequado dos animais encontrados em áreas urbanas.
Como acionar o serviço?
Fora do horário comercial, a orientação é entrar em contato com a Guarda Civil Municipal (GCM), pelo telefone 153. A equipe recebe as informações sobre a ocorrência e aciona a Vigilância Ambiental em Saúde para avaliar a situação e realizar o atendimento necessário.
A Prefeitura também orienta que moradores não tentem capturar, tocar, provocar ou espantar os animais por conta própria. A tentativa de manejo sem equipamentos e conhecimento adequados pode aumentar o risco de acidentes e dificultar o trabalho dos profissionais.
Com o plantão ininterrupto, o município busca ampliar a capacidade de resposta a ocorrências envolvendo a fauna e reforçar as ações de prevenção de acidentes e proteção da saúde pública.
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