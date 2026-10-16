O plantão de 24 horas da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) registrou 51 atendimentos em Botucatu, segundo informações divulgadas pela Prefeitura. O serviço foi ampliado para garantir assistência também durante a madrugada em ocorrências que envolvam animais e necessitem de manejo especializado.

A iniciativa passou a funcionar em 28 de setembro de 2026, com atendimento todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

Quais ocorrências são atendidas?

O plantão é voltado ao manejo de abelhas africanizadas e vespas, além do resgate de serpentes, morcegos, gambás, ouriços e outros pequenos mamíferos silvestres em situações de risco ou que exijam intervenção especializada.