Uma denúncia feita por pessoas que estavam em uma igreja levou a Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu a atender uma ocorrência de violência doméstica na noite desta quinta-feira (15), no Jardim Riviera.

Segundo o registro, testemunhas informaram ao Centro de Operações Integradas (COI) que haviam visto um homem arrastando uma mulher pela via pública. Como não sabiam para onde o casal havia seguido, passaram às equipes as características das roupas dos envolvidos.

Durante o patrulhamento pelo bairro, os guardas chegaram a uma residência nos fundos da igreja e ouviram, do interior do imóvel, um homem ameaçando matar uma mulher.