Uma denúncia feita por pessoas que estavam em uma igreja levou a Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu a atender uma ocorrência de violência doméstica na noite desta quinta-feira (15), no Jardim Riviera.
Segundo o registro, testemunhas informaram ao Centro de Operações Integradas (COI) que haviam visto um homem arrastando uma mulher pela via pública. Como não sabiam para onde o casal havia seguido, passaram às equipes as características das roupas dos envolvidos.
Durante o patrulhamento pelo bairro, os guardas chegaram a uma residência nos fundos da igreja e ouviram, do interior do imóvel, um homem ameaçando matar uma mulher.
Diante da situação, a equipe entrou no imóvel e encontrou a vítima com sangramento. O homem foi abordado e recebeu voz de prisão.
Durante o atendimento médico, a vítima relatou que teria sido atingida na cabeça com um pedaço de madeira e que o agressor teria tentado golpeá-la com uma faca na região do pescoço. Ela também estava com um dos braços bastante inchado, com suspeita de fratura.
A mulher permaneceu sob cuidados médicos, fazendo exames e aguardando encaminhamento para avaliação complementar.
O homem, de 39 anos, foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 24 Horas, onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica, lesão corporal e ameaça. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Em casos de violência contra a mulher, é possível pedir ajuda pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).