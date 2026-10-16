16 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher teria sido arrastada na rua e homem é preso em Botucatu

Por Redação | Guarda Civil Municipal de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O homem teria arrastado a mulher pela via pública
O homem teria arrastado a mulher pela via pública

Uma denúncia feita por pessoas que estavam em uma igreja levou a Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu a atender uma ocorrência de violência doméstica na noite desta quinta-feira (15), no Jardim Riviera.

Segundo o registro, testemunhas informaram ao Centro de Operações Integradas (COI) que haviam visto um homem arrastando uma mulher pela via pública. Como não sabiam para onde o casal havia seguido, passaram às equipes as características das roupas dos envolvidos.

Durante o patrulhamento pelo bairro, os guardas chegaram a uma residência nos fundos da igreja e ouviram, do interior do imóvel, um homem ameaçando matar uma mulher.

Diante da situação, a equipe entrou no imóvel e encontrou a vítima com sangramento. O homem foi abordado e recebeu voz de prisão.

Durante o atendimento médico, a vítima relatou que teria sido atingida na cabeça com um pedaço de madeira e que o agressor teria tentado golpeá-la com uma faca na região do pescoço. Ela também estava com um dos braços bastante inchado, com suspeita de fratura.

A mulher permaneceu sob cuidados médicos, fazendo exames e aguardando encaminhamento para avaliação complementar.

O homem, de 39 anos, foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 24 Horas, onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica, lesão corporal e ameaça. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Em casos de violência contra a mulher, é possível pedir ajuda pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).

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