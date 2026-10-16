16 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

GCM prende suspeito de agredir mulher e filha em Botucatu

Por Redação | Guarda Civil Municipal de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Uma ocorrência de violência doméstica, lesão corporal e ameaça mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, depois que uma mulher e sua filha foram agredidas em via pública.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após informações sobre uma possível agressão contra uma mulher. No local, as vítimas relataram que a confusão teria começado depois que uma delas comunicou ao companheiro a decisão de encerrar o relacionamento.

De acordo com o registro da ocorrência, o homem teria se alterado e passado a agredir a mulher e também a filha dela.

As vítimas receberam atendimento do SAMU e foram levadas ao Pronto-Socorro Adulto para avaliação médica. Enquanto isso, equipes da GCM iniciaram buscas pela região.

Durante o patrulhamento, o homem, de 28 anos, foi localizado e abordado na região da Paula Vieira. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal, e ele recebeu voz de prisão.

O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Conforme o registro, durante a apresentação da ocorrência ele teria feito ameaças contra os guardas responsáveis pela prisão.

Após a análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a voz de prisão pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Em casos de violência contra a mulher, é possível pedir ajuda pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários