Uma ocorrência de violência doméstica, lesão corporal e ameaça mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, depois que uma mulher e sua filha foram agredidas em via pública.
Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após informações sobre uma possível agressão contra uma mulher. No local, as vítimas relataram que a confusão teria começado depois que uma delas comunicou ao companheiro a decisão de encerrar o relacionamento.
De acordo com o registro da ocorrência, o homem teria se alterado e passado a agredir a mulher e também a filha dela.
As vítimas receberam atendimento do SAMU e foram levadas ao Pronto-Socorro Adulto para avaliação médica. Enquanto isso, equipes da GCM iniciaram buscas pela região.
Durante o patrulhamento, o homem, de 28 anos, foi localizado e abordado na região da Paula Vieira. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal, e ele recebeu voz de prisão.
O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Conforme o registro, durante a apresentação da ocorrência ele teria feito ameaças contra os guardas responsáveis pela prisão.
Após a análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a voz de prisão pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Em casos de violência contra a mulher, é possível pedir ajuda pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).