Uma ocorrência de violência doméstica, lesão corporal e ameaça mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, depois que uma mulher e sua filha foram agredidas em via pública.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após informações sobre uma possível agressão contra uma mulher. No local, as vítimas relataram que a confusão teria começado depois que uma delas comunicou ao companheiro a decisão de encerrar o relacionamento.

De acordo com o registro da ocorrência, o homem teria se alterado e passado a agredir a mulher e também a filha dela.