Uma ocorrência de violência doméstica, lesão corporal e resistência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu na tarde desta quinta-feira (15), no Jardim Aeroporto.
Segundo a GCM, a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após informações de que uma criança estava em frente a uma residência, gritando por socorro e dizendo que a mãe havia sido atropelada pelo pai e estaria ferida.
No endereço, os agentes encontraram a mulher com ferimentos, acompanhada dos filhos. De acordo com o relato dela, o companheiro teria deixado o local em uma motocicleta antes da chegada das equipes.
Durante o atendimento, a mulher disse que a cunhada também teria participado das agressões. Conforme registrado na ocorrência, a própria envolvida confirmou ter agredido a vítima e afirmou que não permitiria que ela entrasse no imóvel para pegar seus pertences.
Quando a vítima tentou recolher os objetos pessoais, uma nova agressão teria ocorrido na presença dos guardas. A equipe interveio para separar as envolvidas, e, segundo a GCM, a mulher empurrou um dos agentes e tentou agredi-lo.
Diante da resistência e para interromper as agressões, os guardas usaram gás de pimenta para contenção e para restabelecer a segurança no local.
A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Adulto para atendimento médico. Depois, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Após a análise dos fatos pela autoridade policial, uma das envolvidas permaneceu presa e à disposição da Justiça.
Em casos de violência contra a mulher, é possível pedir ajuda pelo 190 (Polícia Militar) ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).