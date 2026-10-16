Uma ocorrência de violência doméstica, lesão corporal e resistência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu na tarde desta quinta-feira (15), no Jardim Aeroporto.

Segundo a GCM, a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após informações de que uma criança estava em frente a uma residência, gritando por socorro e dizendo que a mãe havia sido atropelada pelo pai e estaria ferida.

No endereço, os agentes encontraram a mulher com ferimentos, acompanhada dos filhos. De acordo com o relato dela, o companheiro teria deixado o local em uma motocicleta antes da chegada das equipes.