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FISCALIZAÇÃO

PM recolhe moto e identifica condutor sem habilitação em Pardinho

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motocicleta recolhida pela Polícia Militar em Pardinho.
Motocicleta recolhida pela Polícia Militar em Pardinho.

A Polícia Militar recolheu uma motocicleta e identificou um condutor sem habilitação durante uma averiguação em Pardinho. A ação foi motivada por denúncias sobre motos que circulavam com escapamento aberto e sem filtro.

Segundo a PM, o condutor de uma das motocicletas tentou fugir ao perceber a viatura, perdeu o controle do veículo e caiu. Ele sofreu escoriações leves, e a passageira não apresentou lesões aparentes.

Na abordagem, os policiais constataram que o condutor não tinha habilitação e que a moto estava com o licenciamento atrasado. Ele recebeu apoio para ir ao pronto-socorro municipal, onde fez curativos.

O veículo foi recolhido, e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas.

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