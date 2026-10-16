A Polícia Militar recolheu uma motocicleta e identificou um condutor sem habilitação durante uma averiguação em Pardinho. A ação foi motivada por denúncias sobre motos que circulavam com escapamento aberto e sem filtro.

Segundo a PM, o condutor de uma das motocicletas tentou fugir ao perceber a viatura, perdeu o controle do veículo e caiu. Ele sofreu escoriações leves, e a passageira não apresentou lesões aparentes.

Na abordagem, os policiais constataram que o condutor não tinha habilitação e que a moto estava com o licenciamento atrasado. Ele recebeu apoio para ir ao pronto-socorro municipal, onde fez curativos.