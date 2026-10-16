16 de outubro de 2026
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ARMA APREENDIDA

PM prende homem com revólver em Laranjal Paulista

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Revólver calibre .38 apreendido pela Polícia Militar em Laranjal Paulista.
Revólver calibre .38 apreendido pela Polícia Militar em Laranjal Paulista.

A Polícia Militar prendeu um homem na noite de quinta-feira (15), em Laranjal Paulista, por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a corporação, a equipe foi acionada após informações de populares de que um homem estaria dizendo que estava armado.

De acordo com a PM, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram o suspeito ao lado de um veículo com as características informadas. Durante a busca, encontraram no interior do carro um revólver calibre .38 com duas munições intactas.

Questionado, o homem alegou que portava a arma para defesa pessoal, por causa de uma desavença. Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Botucatu.

O delegado de plantão registrou a ocorrência como porte ilegal de arma de fogo e arbitrou fiança, que não foi paga. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

APREENSÃO
- 1 revólver calibre .38;
- 2 munições intactas.

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