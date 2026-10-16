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TRÁFICO DE DROGAS

PM apreende adolescente e conduz três homens em São Manuel

Por Redação | Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Drogas e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar em São Manuel.
Drogas e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar em São Manuel.

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos e conduziu três homens, de 18, 19 e 24 anos, à Polícia Civil, na noite de quinta-feira (15), no bairro Vila Rica, em São Manuel, durante operação de combate ao tráfico de drogas.

Segundo a PM, os policiais identificaram movimentação suspeita perto de um estabelecimento comercial e de um imóvel abandonado. O adolescente tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes, mas foi alcançado e abordado. Com ele, os policiais encontraram uma meia com porções de entorpecentes.

De acordo com a corporação, o adolescente teria relatado que participava da venda de drogas com os demais envolvidos: ele ficava responsável por guardar parte dos entorpecentes, enquanto os outros cuidavam do dinheiro arrecadado.

Na abordagem dos homens, os policiais encontraram porções de substância semelhante à cocaína com dois deles. O terceiro foi abordado perto do estabelecimento, com dinheiro e um celular. Em buscas em um imóvel abandonado ao lado, as equipes localizaram mais entorpecentes.

Todos foram encaminhados para avaliação médica e apresentados à Polícia Civil, que adotou as providências legais cabíveis. O adolescente foi apreendido e os três homens foram conduzidos à autoridade policial. Segundo a PM, todos permaneceram à disposição da Justiça.

APREENSÕES
- 90 microtubos de cocaína, totalizando 85,2 gramas;
- 6 pedras de crack, pesando 1,95 grama;
- 2 porções de maconha, totalizando 3 gramas;
- R$ 339 em dinheiro;
- 1 aparelho celular.

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