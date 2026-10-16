A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos e conduziu três homens, de 18, 19 e 24 anos, à Polícia Civil, na noite de quinta-feira (15), no bairro Vila Rica, em São Manuel, durante operação de combate ao tráfico de drogas.

Segundo a PM, os policiais identificaram movimentação suspeita perto de um estabelecimento comercial e de um imóvel abandonado. O adolescente tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes, mas foi alcançado e abordado. Com ele, os policiais encontraram uma meia com porções de entorpecentes.

De acordo com a corporação, o adolescente teria relatado que participava da venda de drogas com os demais envolvidos: ele ficava responsável por guardar parte dos entorpecentes, enquanto os outros cuidavam do dinheiro arrecadado.