À equipe da Polícia Civil, liderada pelo delegado seccional de Polícia da região de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte, entregou nesta quinta-feira (15) brinquedos arrecadados pela corporação à EMEFI Lygia Camargo Pardini, escola municipal de Vitoriana, distrito de Botucatu. Ao todo, a Polícia Civil arrecadou 250 brinquedos.

A entrega foi feita pelo delegado junto com os servidores da Polícia Civil que o auxiliaram na arrecadação. Segundo ele, os brinquedos vieram de fábricas de Laranjal Paulista e foram destinados à escola a pedido da diretora. Os itens ficaram com a direção, que vai prepará-los para a distribuição. As crianças devem receber os presentes nesta sexta-feira (16).



Durante a visita, o delegado conheceu a escola, passou por todas as salas de aula e conversou com os alunos. De acordo com ele, a recepção foi calorosa e o carinho das crianças foi grande. Os alunos prepararam uma recepção especial e produziram cartinhas para entregar à Polícia Civil, em agradecimento pelos presentes.