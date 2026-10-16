A Câmara Municipal de Botucatu realizou, na manhã desta quinta-feira (15), a audiência pública "Botucatu Turismo que Protege", para discutir formas de prevenir e enfrentar a violência e a violação de direitos de crianças e adolescentes no contexto do turismo.

A audiência foi solicitada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e pela Secretaria Municipal de Turismo à Mesa Diretora, e convocada pelo presidente da Câmara, vereador Cula (MDB), conforme o Regimento. Os trabalhos foram conduzidos pelo vereador Zé Fernandes (PSDB), presidente da Comissão de Turismo e Educação.



Participaram a secretária municipal de Turismo, Roberta Leme Sogayar, a advogada e conselheira do CMDCA Gerusa da Costa Martins Macedo e o presidente do CMDCA, Igor Ignácio, que respondeu às perguntas.

