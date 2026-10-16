A vacinação contra a Pneumo 20 está liberada em Botucatu para idosos acima de 85 anos, conforme os critérios estabelecidos pelos protocolos de saúde. A informação foi divulgada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que também fez um alerta sobre conteúdos falsos que circulam nas redes sociais.
Segundo a administração municipal, mensagens compartilhadas na internet afirmam, incorretamente, que a vacina Pneumo 23 estaria disponível para todas as pessoas acima de 58 anos. Essa informação não corresponde às regras atualmente adotadas no município.
A Secretaria de Saúde esclareceu que, há cerca de dois meses, foi realizada uma ação excepcional de vacinação com a Pneumo 23, durante 15 dias, para aproveitar as doses disponíveis. A iniciativa foi temporária e não representou uma ampliação permanente do público autorizado a receber o imunizante.
Atualmente, a Pneumo 23 não é mais oferecida pelo município. A aplicação da Pneumo 20 segue os critérios vigentes, contemplando idosos acima de 85 anos e outros grupos com indicação específica para receber a vacina.
Proteção contra doenças graves
A Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, que pode causar doenças graves, como pneumonia, meningite e infecções generalizadas.
A Prefeitura alerta que informações falsas ou desatualizadas podem gerar dúvidas e levar moradores a procurar os serviços de saúde sem atender aos critérios de vacinação.
A orientação é consultar os canais oficiais do município e procurar a unidade de saúde de referência em caso de dúvidas sobre a elegibilidade para receber o imunizante.
A Secretaria Municipal de Saúde também reforça a importância de verificar as informações antes de compartilhá-las, contribuindo para combater a desinformação.
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