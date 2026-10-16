A vacinação contra a Pneumo 20 está liberada em Botucatu para idosos acima de 85 anos, conforme os critérios estabelecidos pelos protocolos de saúde. A informação foi divulgada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que também fez um alerta sobre conteúdos falsos que circulam nas redes sociais.

Segundo a administração municipal, mensagens compartilhadas na internet afirmam, incorretamente, que a vacina Pneumo 23 estaria disponível para todas as pessoas acima de 58 anos. Essa informação não corresponde às regras atualmente adotadas no município.

A Secretaria de Saúde esclareceu que, há cerca de dois meses, foi realizada uma ação excepcional de vacinação com a Pneumo 23, durante 15 dias, para aproveitar as doses disponíveis. A iniciativa foi temporária e não representou uma ampliação permanente do público autorizado a receber o imunizante.