A prevenção da obesidade infantil passa pela adoção de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida. Em Botucatu, a orientação é que as famílias priorizem uma alimentação equilibrada, incentivem a prática de atividades físicas, mantenham uma rotina de sono adequada e controlem o tempo de exposição das crianças às telas.

O tema foi destacado pela Prefeitura em referência ao Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, celebrado em 11 de outubro. A rede municipal de saúde também oferece acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil nas Unidades de Saúde.

Alimentação e atividade física