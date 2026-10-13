13 de outubro de 2026
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SAÚDE

Botucatu reforça prevenção da obesidade infantil

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Alimentação, movimento e sono ajudam a prevenir a obesidade infantil em Botucatu.
Alimentação, movimento e sono ajudam a prevenir a obesidade infantil em Botucatu.

A prevenção da obesidade infantil passa pela adoção de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida. Em Botucatu, a orientação é que as famílias priorizem uma alimentação equilibrada, incentivem a prática de atividades físicas, mantenham uma rotina de sono adequada e controlem o tempo de exposição das crianças às telas.

O tema foi destacado pela Prefeitura em referência ao Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, celebrado em 11 de outubro. A rede municipal de saúde também oferece acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil nas Unidades de Saúde.

Alimentação e atividade física

Entre as recomendações estão incentivar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes e feijão, além de reduzir a oferta de produtos ultraprocessados, que podem conter quantidades elevadas de açúcar, sódio e gorduras.

A prática de atividades físicas também é importante para a saúde infantil. Brincadeiras ao ar livre, passeios de bicicleta, dança e esportes adequados à idade ajudam a estimular o movimento, a socialização e o bem-estar.

Outro cuidado envolve equilibrar o tempo diante de celulares, tablets, computadores, televisores e videogames com atividades físicas e momentos de convivência. Horários regulares de sono e refeições em família também contribuem para uma rotina mais saudável.

A participação dos responsáveis é fundamental para a formação desses hábitos. O exemplo dos adultos e o incentivo a uma alimentação variada e às brincadeiras ajudam as crianças a desenvolver comportamentos que podem ser mantidos ao longo da vida.

Acompanhamento nas Unidades de Saúde

Em Botucatu, as equipes da rede municipal acompanham o crescimento e o desenvolvimento das crianças durante as consultas de rotina, com avaliação de peso e altura e orientações às famílias.

Quando há necessidade de investigação específica, os profissionais podem indicar avaliações e exames conforme as condições de cada criança.

A Prefeitura recomenda que os responsáveis mantenham as consultas de rotina e procurem a Unidade de Saúde de referência para esclarecer dúvidas e receber orientações individualizadas.

Atividades físicas gratuitas

A Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida também oferece atividades físicas gratuitas à população. Para saber como participar, os interessados devem procurar os locais das atividades e conversar diretamente com o professor responsável.

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