A prevenção da obesidade infantil passa pela adoção de hábitos saudáveis desde os primeiros anos de vida. Em Botucatu, a orientação é que as famílias priorizem uma alimentação equilibrada, incentivem a prática de atividades físicas, mantenham uma rotina de sono adequada e controlem o tempo de exposição das crianças às telas.
O tema foi destacado pela Prefeitura em referência ao Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, celebrado em 11 de outubro. A rede municipal de saúde também oferece acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil nas Unidades de Saúde.
Alimentação e atividade física
Entre as recomendações estão incentivar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes e feijão, além de reduzir a oferta de produtos ultraprocessados, que podem conter quantidades elevadas de açúcar, sódio e gorduras.
A prática de atividades físicas também é importante para a saúde infantil. Brincadeiras ao ar livre, passeios de bicicleta, dança e esportes adequados à idade ajudam a estimular o movimento, a socialização e o bem-estar.
Outro cuidado envolve equilibrar o tempo diante de celulares, tablets, computadores, televisores e videogames com atividades físicas e momentos de convivência. Horários regulares de sono e refeições em família também contribuem para uma rotina mais saudável.
A participação dos responsáveis é fundamental para a formação desses hábitos. O exemplo dos adultos e o incentivo a uma alimentação variada e às brincadeiras ajudam as crianças a desenvolver comportamentos que podem ser mantidos ao longo da vida.
Acompanhamento nas Unidades de Saúde
Em Botucatu, as equipes da rede municipal acompanham o crescimento e o desenvolvimento das crianças durante as consultas de rotina, com avaliação de peso e altura e orientações às famílias.
Quando há necessidade de investigação específica, os profissionais podem indicar avaliações e exames conforme as condições de cada criança.
A Prefeitura recomenda que os responsáveis mantenham as consultas de rotina e procurem a Unidade de Saúde de referência para esclarecer dúvidas e receber orientações individualizadas.
Atividades físicas gratuitas
A Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida também oferece atividades físicas gratuitas à população. Para saber como participar, os interessados devem procurar os locais das atividades e conversar diretamente com o professor responsável.
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