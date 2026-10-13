O futsal masculino de Botucatu, representado pelo Botucatu Futsal, estreou com um empate em 1 a 1 contra Campinas nos 88º Jogos Abertos do Interior 2026. A partida foi disputada na tarde desta terça-feira (13).

O gol da equipe botucatuense foi marcado por Lukinhas, de pênalti, e garantiu o empate na primeira apresentação do time na competição.

Com o resultado, Botucatu depende de mais um empate para garantir a classificação à próxima fase. O adversário será Praia Grande, em jogo marcado para esta quarta-feira (14). A organização dos Jogos Abertos ainda não divulgou o horário da partida.