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JOGOS ABERTOS 2026

Botucatu empata com Campinas na estreia dos Jogos Abertos

Por Redação | Nivaldo Ceará
| Tempo de leitura: 1 min
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Botucatu empata com Campinas na estreia dos Jogos Abertos
Botucatu empata com Campinas na estreia dos Jogos Abertos

O futsal masculino de Botucatu, representado pelo Botucatu Futsal, estreou com um empate em 1 a 1 contra Campinas nos 88º Jogos Abertos do Interior 2026. A partida foi disputada na tarde desta terça-feira (13).

O gol da equipe botucatuense foi marcado por Lukinhas, de pênalti, e garantiu o empate na primeira apresentação do time na competição.

Com o resultado, Botucatu depende de mais um empate para garantir a classificação à próxima fase. O adversário será Praia Grande, em jogo marcado para esta quarta-feira (14). A organização dos Jogos Abertos ainda não divulgou o horário da partida.

A competição é realizada em Votuporanga.

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