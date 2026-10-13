A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu apreendeu cerca de 40 quilos de maconha em uma casa do bairro Cohab II, na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
Segundo a GCM, uma equipe seguia para uma escola quando foi abordada por uma mulher, que disse ter ouvido gritos de socorro vindos de uma residência.
Diante da possibilidade de alguém correr perigo, os guardas foram ao endereço. Como o imóvel estava fechado e ninguém respondeu aos chamados, a equipe entrou na casa para verificar a situação de emergência.
Dentro do imóvel, os agentes encontraram cerca de 40 quilos de maconha, em tabletes e porções, além de materiais usados para pesagem e embalagem. Entre os itens apreendidos, de acordo com a GCM:
* cerca de 40 kg de maconha, sendo cerca de 21 kg em uma mala;
* diversos tabletes e porções fracionadas;
* três balanças de precisão;
* embalagens e anotações relacionadas ao tráfico.
Durante a ocorrência, as equipes identificaram um possível responsável pelo imóvel. A ROMO (Rondas Municipais com Motocicletas) fez diligências e localizou um homem que, segundo o registro policial, assumiu a propriedade das drogas.
Ele foi levado ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a GCM, participaram da ocorrência diversas equipes, com apoio da ROMU, da ROMO e do Centro de Operações Integradas (COI).