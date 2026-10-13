A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu apreendeu cerca de 40 quilos de maconha em uma casa do bairro Cohab II, na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a GCM, uma equipe seguia para uma escola quando foi abordada por uma mulher, que disse ter ouvido gritos de socorro vindos de uma residência.

Diante da possibilidade de alguém correr perigo, os guardas foram ao endereço. Como o imóvel estava fechado e ninguém respondeu aos chamados, a equipe entrou na casa para verificar a situação de emergência.