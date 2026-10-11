Os atletas botucatuenses Helena Celestino e Claudenir Celestino foram destaques do XXV Sobrasa Rescue 2026, realizado entre os dias 7 e 10 de outubro, em Vitória, no Espírito Santo. Pai e filha conquistaram, juntos, dez medalhas: quatro de ouro, três de prata e três de bronze.

No caso da família Celestino, o conhecido ditado “filha de peixe, peixinho é” ganhou um significado ainda mais especial. Ao lado do pai, referência no salvamento aquático, Helena constrói sua própria trajetória e já coleciona resultados importantes no esporte.

O campeonato e o simpósio foram promovidos pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Segundo a página oficial do evento, a edição reuniu aproximadamente 600 guarda-vidas e atletas brasileiros e estrangeiros.