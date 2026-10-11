O Plantão Noturno da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) de Botucatu realizou o resgate de três gambás na noite de sábado (10). Os animais foram encontrados em diferentes situações dentro de áreas urbanas do município.

Segundo as informações divulgadas pela VAS, um dos gambás estava escondido atrás de um fogão, enquanto outro havia procurado abrigo atrás de uma geladeira. O terceiro animal foi encontrado preso em uma armadilha.

A equipe realizou o manejo dos três animais com segurança. Após os resgates, os gambás foram levados para um local adequado e devolvidos à natureza.