O Plantão Noturno da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) de Botucatu realizou o resgate de três gambás na noite de sábado (10). Os animais foram encontrados em diferentes situações dentro de áreas urbanas do município.
Segundo as informações divulgadas pela VAS, um dos gambás estava escondido atrás de um fogão, enquanto outro havia procurado abrigo atrás de uma geladeira. O terceiro animal foi encontrado preso em uma armadilha.
A equipe realizou o manejo dos três animais com segurança. Após os resgates, os gambás foram levados para um local adequado e devolvidos à natureza.
Os gambás são animais silvestres que se adaptaram às áreas urbanas, onde encontram abrigo e fontes de alimento. Por isso, podem aparecer em quintais, forros, garagens, depósitos e até mesmo dentro de residências.
Apesar do susto que a presença desses animais pode provocar, a orientação é não tentar capturá-los, encurralá-los ou agredi-los. Quando se sentem ameaçados, os gambás podem tentar se defender.
A população deve manter distância e acionar uma equipe preparada para realizar o manejo. Também é recomendado afastar cães e gatos do local até a chegada dos profissionais.
Em Botucatu, a Vigilância Ambiental em Saúde atende pelo telefone (14) 3811-1609, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.
Após o horário comercial, durante a noite, aos finais de semana e feriados, o chamado deve ser realizado pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal.
A atuação do plantão permite uma resposta segura às ocorrências envolvendo a fauna silvestre, protegendo os animais e também os moradores.