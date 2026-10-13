Um caminhão carregado com palha de cana-de-açúcar pegou fogo na manhã desta terça-feira (13), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do quilômetro 258. O veículo seguia no sentido interior, em direção ao município de Barra Bonita. Não houve registro de vítimas.
Segundo nota informativa do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas e encontraram chamas concentradas no caminhão, que não chegou a ser totalmente tomado pelo fogo.
O motorista conseguiu desembarcar em segurança assim que percebeu o início do incêndio.
O combate às chamas contou com o apoio de equipes de socorro e veículos operacionais da concessionária Rodovias do Tietê, que auxiliaram no suporte à ocorrência e na sinalização da via.
Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento destinado a eliminar possíveis focos remanescentes e resfriar a área afetada, reduzindo o risco de reignição.
A causa do incêndio não foi informada. Também não foram divulgados detalhes sobre eventuais interdições ou impactos no trânsito durante o atendimento.
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