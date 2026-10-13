Um caminhão carregado com palha de cana-de-açúcar pegou fogo na manhã desta terça-feira (13), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do quilômetro 258. O veículo seguia no sentido interior, em direção ao município de Barra Bonita. Não houve registro de vítimas.

Segundo nota informativa do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas e encontraram chamas concentradas no caminhão, que não chegou a ser totalmente tomado pelo fogo.

O motorista conseguiu desembarcar em segurança assim que percebeu o início do incêndio.