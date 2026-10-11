11 de outubro de 2026
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CORRIDA E CAMINHADA

Mais de 500 atletas participam da corrida de 80 anos do BTC

Por Redação | De botuca
| Tempo de leitura: 2 min
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Mais de 500 atletas participam da corrida de 80 anos do BTC
Mais de 500 atletas participam da corrida de 80 anos do BTC

Corrida e caminhada movimentaram o Centro da cidade e reuniram participantes de diferentes idades

Mais de 500 atletas tomaram as ruas da região central de Botucatu na manhã deste domingo, 11 de outubro, durante a Corrida e Caminhada em comemoração aos 80 anos do Botucatu Tênis Clube (BTC).

O evento reuniu corredores experientes, praticantes de atividades físicas, grupos de corrida e famílias em uma celebração marcada pelo esporte, pela saúde, pela convivência e pela história de uma das instituições mais tradicionais da cidade.

A corrida teve percurso de 5,1 quilômetros, enquanto os participantes da caminhada percorreram três quilômetros. A largada e a chegada ocorreram em frente ao ginásio do BTC, na Avenida Santana.

A programação começou com a concentração e o aquecimento dos participantes. Na sequência, corredores e caminhantes deram início aos percursos pelas ruas da região central.

Segundo informações da organização, mais de 500 pessoas participaram do evento. A prova foi promovida pelo Botucatu Tênis Clube, com apoio da Prefeitura de Botucatu e organização da Associação dos Corredores de Botucatu (ACOB).

A corrida contou ainda com suporte da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semutran), da Guarda Civil Municipal, de equipes de apoio, pontos de hidratação, ambulância, atendimento médico e seguro para os participantes. A estrutura contribuiu para a segurança dos atletas durante todo o percurso.

Sob a presidência de Fábio Carmelo e com o apoio de toda a diretoria, dos colaboradores, parceiros e equipes envolvidas, a prova foi considerada um grande sucesso. A participação expressiva do público, a estrutura oferecida e o trabalho conjunto contribuíram para uma manhã de celebração à altura dos 80 anos do Botucatu Tênis Clube.

Corrida de rua como incentivo à saúde

Além do caráter comemorativo, o evento reforçou a importância da prática regular de atividades físicas e do combate ao sedentarismo.

Correr e caminhar são atividades que podem ser incorporadas gradualmente à rotina, sempre respeitando as condições de saúde, a idade e o nível de preparo de cada pessoa e sempre acompanhada e orientada por profissionais da área.

Premiação por categorias

Ao final da prova, os atletas que se destacaram receberam troféus durante a cerimônia de premiação.

Foram reconhecidos os primeiros colocados das classificações gerais masculina e feminina, além dos melhores resultados nas diferentes faixas etárias. A divisão por idade valorizou o desempenho de corredores de várias gerações.

A premiação encerrou uma manhã marcada por superação, confraternização e incentivo à prática esportiva.

Confira a classificação geral e as imagens 

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