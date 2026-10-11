Corrida e caminhada movimentaram o Centro da cidade e reuniram participantes de diferentes idades

Mais de 500 atletas tomaram as ruas da região central de Botucatu na manhã deste domingo, 11 de outubro, durante a Corrida e Caminhada em comemoração aos 80 anos do Botucatu Tênis Clube (BTC).

O evento reuniu corredores experientes, praticantes de atividades físicas, grupos de corrida e famílias em uma celebração marcada pelo esporte, pela saúde, pela convivência e pela história de uma das instituições mais tradicionais da cidade.