Corrida e caminhada movimentaram o Centro da cidade e reuniram participantes de diferentes idades
Mais de 500 atletas tomaram as ruas da região central de Botucatu na manhã deste domingo, 11 de outubro, durante a Corrida e Caminhada em comemoração aos 80 anos do Botucatu Tênis Clube (BTC).
O evento reuniu corredores experientes, praticantes de atividades físicas, grupos de corrida e famílias em uma celebração marcada pelo esporte, pela saúde, pela convivência e pela história de uma das instituições mais tradicionais da cidade.
A corrida teve percurso de 5,1 quilômetros, enquanto os participantes da caminhada percorreram três quilômetros. A largada e a chegada ocorreram em frente ao ginásio do BTC, na Avenida Santana.
A programação começou com a concentração e o aquecimento dos participantes. Na sequência, corredores e caminhantes deram início aos percursos pelas ruas da região central.
Segundo informações da organização, mais de 500 pessoas participaram do evento. A prova foi promovida pelo Botucatu Tênis Clube, com apoio da Prefeitura de Botucatu e organização da Associação dos Corredores de Botucatu (ACOB).
A corrida contou ainda com suporte da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semutran), da Guarda Civil Municipal, de equipes de apoio, pontos de hidratação, ambulância, atendimento médico e seguro para os participantes. A estrutura contribuiu para a segurança dos atletas durante todo o percurso.
Sob a presidência de Fábio Carmelo e com o apoio de toda a diretoria, dos colaboradores, parceiros e equipes envolvidas, a prova foi considerada um grande sucesso. A participação expressiva do público, a estrutura oferecida e o trabalho conjunto contribuíram para uma manhã de celebração à altura dos 80 anos do Botucatu Tênis Clube.
Corrida de rua como incentivo à saúde
Além do caráter comemorativo, o evento reforçou a importância da prática regular de atividades físicas e do combate ao sedentarismo.
Correr e caminhar são atividades que podem ser incorporadas gradualmente à rotina, sempre respeitando as condições de saúde, a idade e o nível de preparo de cada pessoa e sempre acompanhada e orientada por profissionais da área.
Premiação por categorias
Ao final da prova, os atletas que se destacaram receberam troféus durante a cerimônia de premiação.
Foram reconhecidos os primeiros colocados das classificações gerais masculina e feminina, além dos melhores resultados nas diferentes faixas etárias. A divisão por idade valorizou o desempenho de corredores de várias gerações.
A premiação encerrou uma manhã marcada por superação, confraternização e incentivo à prática esportiva.
Confira a classificação geral e as imagens