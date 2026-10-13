Uma motocicleta circulando sem placa chamou a atenção de uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu durante patrulhamento preventivo, na madrugada de sábado (10). A abordagem terminou com a prisão de um homem de 25 anos por adulteração de sinal identificador de veículo.
Segundo a GCM, os agentes viram duas motocicletas no viaduto Josey de Lara Carvalho. Como uma delas estava sem placa, a equipe deu sinais sonoros para a abordagem. Os condutores ainda percorreram cerca de 200 a 300 metros antes de obedecer à ordem de parada.
Na busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Uma das motos, uma Honda XRE 300 Sahara, foi consultada com apoio do Centro de Operações Integradas (COI). Como não havia restrições, o condutor foi liberado.
A situação mudou na verificação da moto sem placa. Pela numeração do motor, o COI identificou o veículo como uma Honda CG 125 Titan KS, sem registro de furto ou roubo.
Na vistoria, porém, os guardas constataram que a numeração do chassi estava suprimida, o que impedia a leitura e a identificação direta do veículo.
A Polícia Militar foi ao local e adotou as medidas administrativas relacionadas à moto. Diante da irregularidade, o condutor recebeu voz de prisão e foi levado, junto com o veículo, ao Plantão Policial.
Após analisar a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no artigo 311 do Código Penal. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.