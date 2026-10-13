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EMBRIAGUEZ

GCM prende motorista por embriaguez ao volante no Jardim Cristina

Por Redação | Guarda Civil Municipal
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motorista se recusa a fazer etilômetro e é preso por embriaguez em Botucatu
Motorista se recusa a fazer etilômetro e é preso por embriaguez em Botucatu

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu um homem de 45 anos, na noite de sexta-feira (10), por embriaguez ao volante. A ocorrência foi registrada na região do Jardim Cristina.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após informações de que um veículo teria subido em um canteiro e de que o condutor poderia estar sob efeito de álcool.

No local, os agentes encontraram um GM Classic com o homem dentro, tentando retirar o carro. Na abordagem, nada de ilícito foi localizado.

De acordo com o registro da ocorrência, o condutor apresentava forte odor etílico, dificuldade para manter o equilíbrio e fala pastosa. Questionado, ele disse ter bebido e relatou ter consumido cerca de quatro litros de cerveja.

A Polícia Militar foi acionada para os procedimentos administrativos relacionados ao veículo. O motorista se recusou a fazer o teste do etilômetro.

Em seguida, ele foi levado ao Pronto-Socorro Adulto para avaliação médica. Conforme o registro, o médico plantonista constatou o estado de embriaguez.

O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado no Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão por embriaguez ao volante. Foi arbitrada fiança, que não foi paga. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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