A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu um homem de 45 anos, na noite de sexta-feira (10), por embriaguez ao volante. A ocorrência foi registrada na região do Jardim Cristina.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) após informações de que um veículo teria subido em um canteiro e de que o condutor poderia estar sob efeito de álcool.

No local, os agentes encontraram um GM Classic com o homem dentro, tentando retirar o carro. Na abordagem, nada de ilícito foi localizado.