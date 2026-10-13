A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu um homem de 36 anos na noite de sexta-feira (10), após uma ocorrência de violência doméstica na Vila dos Lavradores.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para atender uma desinteligência entre casal. Quando os guardas chegaram, os dois já estavam separados por familiares.

De acordo com o relato da vítima, ela havia comunicado ao companheiro, cerca de 15 dias antes, que pretendia se divorciar. No dia da ocorrência, depois de um desentendimento motivado por ciúmes, a discussão teria continuado dentro da casa.