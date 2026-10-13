A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu um homem de 36 anos na noite de sexta-feira (10), após uma ocorrência de violência doméstica na Vila dos Lavradores.
Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para atender uma desinteligência entre casal. Quando os guardas chegaram, os dois já estavam separados por familiares.
De acordo com o relato da vítima, ela havia comunicado ao companheiro, cerca de 15 dias antes, que pretendia se divorciar. No dia da ocorrência, depois de um desentendimento motivado por ciúmes, a discussão teria continuado dentro da casa.
Ainda segundo a mulher, o companheiro teria apertado os braços dela, danificado o celular ao jogá-lo no chão e tentado trancá-la em um dos quartos, dizendo que ela não sairia. Conforme o registro, uma das filhas conseguiu abrir a porta, e a mãe pôde deixar o cômodo.
A vítima também relatou aos guardas que já teria sofrido agressões em outras ocasiões e que teme pela própria integridade física e pela vida.
Diante do relato e da manifestação da vítima de que deseja representar criminalmente, o homem recebeu voz de prisão. Os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e, depois, apresentados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
Após tomar conhecimento da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão. O caso foi registrado como dano, ameaça e injúria, além de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Em casos de violência contra a mulher, é possível pedir ajuda pelo 190 (Polícia Militar) ou denunciar pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher).