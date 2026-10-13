A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu um homem de 33 anos, na madrugada de sexta-feira (10), após uma ocorrência que começou com a tentativa de furto de um veículo e terminou com agressões e resistência à abordagem.
Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) depois que uma moradora informou que um homem estaria tentando furtar o carro de um vizinho.
No local, os agentes encontraram o suspeito dentro do veículo, com o motor ligado, enquanto o proprietário tentava impedir que ele deixasse o local. De acordo com o registro da ocorrência, o proprietário teria sido agredido ao intervir e ficou com lesão no rosto.
Ainda conforme o registro, o homem estava com comportamento bastante alterado e não teria obedecido às determinações da equipe. Durante a tentativa de contenção, ele teria dado socos em um dos agentes e tentado retirar o armamento da equipe, o que exigiu o uso de técnicas de contenção para imobilizá-lo.
Na busca pessoal, os guardas encontraram um recipiente com substância semelhante à cocaína, parcialmente consumida, nas roupas do suspeito.
O Samu foi acionado, e o homem foi levado ao Pronto-Socorro Adulto para avaliação médica. Depois, ficou sob custódia.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de furto, resistência e lesão corporal. O homem permaneceu preso, sob escolta da GCM, e à disposição da Justiça.