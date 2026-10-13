A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu um homem de 33 anos, na madrugada de sexta-feira (10), após uma ocorrência que começou com a tentativa de furto de um veículo e terminou com agressões e resistência à abordagem.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) depois que uma moradora informou que um homem estaria tentando furtar o carro de um vizinho.

No local, os agentes encontraram o suspeito dentro do veículo, com o motor ligado, enquanto o proprietário tentava impedir que ele deixasse o local. De acordo com o registro da ocorrência, o proprietário teria sido agredido ao intervir e ficou com lesão no rosto.