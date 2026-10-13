A Guarda Civil Municipal de Botucatu, por meio da ROMO (Rondas Municipais com Motocicletas), capturou na tarde de quinta-feira (9) um homem procurado pela Justiça por crime de homicídio. Ele tinha 12 anos de pena a cumprir em regime fechado e foi abordado durante patrulhamento preventivo na Praça Alexandre Fleming.

Segundo a GCM, nas proximidades do parque infantil, a equipe viu o homem mexendo em uma bolsa. Ao perceber a aproximação dos agentes, ele teria demonstrado nervosismo e tentado se afastar, o que motivou a abordagem.

Na vistoria na bolsa, foram encontradas quatro facas, um estilete e um recipiente com material com características semelhantes a entorpecente. De acordo com a GCM, o abordado disse que o material seria para consumo próprio.