A Guarda Civil Municipal de Botucatu, por meio da ROMO (Rondas Municipais com Motocicletas), capturou na tarde de quinta-feira (9) um homem procurado pela Justiça por crime de homicídio. Ele tinha 12 anos de pena a cumprir em regime fechado e foi abordado durante patrulhamento preventivo na Praça Alexandre Fleming.
Segundo a GCM, nas proximidades do parque infantil, a equipe viu o homem mexendo em uma bolsa. Ao perceber a aproximação dos agentes, ele teria demonstrado nervosismo e tentado se afastar, o que motivou a abordagem.
Na vistoria na bolsa, foram encontradas quatro facas, um estilete e um recipiente com material com características semelhantes a entorpecente. De acordo com a GCM, o abordado disse que o material seria para consumo próprio.
Em seguida, os dados do homem foram consultados com apoio do Centro de Operações Integradas (COI). A pesquisa apontou um mandado de prisão em aberto relacionado ao artigo 121 do Código Penal, que trata de homicídio, com 12 anos de pena a cumprir em regime fechado, em razão de evasão.
Com a confirmação da ordem judicial, ele recebeu voz de prisão e foi levado ao Pronto-Socorro Municipal para exame cautelar. Depois, foi apresentado no Plantão Policial, junto com os objetos apreendidos.
Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça. O nome, a idade, a data da condenação e as circunstâncias do crime original não foram informados.