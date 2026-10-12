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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida e ameaçada na zona rural de São Manuel

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher de 23 anos relatou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro na área rural de São Manuel. O suspeito não foi localizado.
Mulher de 23 anos relatou ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro na área rural de São Manuel. O suspeito não foi localizado.

Uma mulher de 23 anos foi atendida pela Polícia Militar após relatar ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro na área rural de São Manuel. O homem não havia sido localizado até o encerramento do atendimento policial.

De acordo com o relato apresentado pela vítima, o casal mantinha um relacionamento havia aproximadamente 11 meses. Na manhã da ocorrência, o companheiro teria retornado à residência embriagado e alterado.

Após uma discussão, o homem teria passado a ofender e agredir fisicamente a mulher, provocando ferimentos em diferentes partes do corpo.

A vítima conseguiu deixar a residência, mas contou aos policiais que foi perseguida pelo companheiro, que estaria segurando um facão. Posteriormente, segundo seu relato, o homem passou de carro pelo local onde ela havia procurado abrigo e apontou uma arma de fogo em sua direção.

A mulher recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao plantão policial para o registro da ocorrência. Ela também solicitou uma medida protetiva de urgência.

O facão mencionado pela vítima foi apreendido. A suposta arma de fogo não foi localizada, assim como o homem apontado como autor das agressões e ameaças, apesar das buscas realizadas pela equipe policial.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190. Denúncias e orientações relacionadas à violência contra a mulher também podem ser obtidas pelo número 180.

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