Uma mulher de 23 anos foi atendida pela Polícia Militar após relatar ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro na área rural de São Manuel. O homem não havia sido localizado até o encerramento do atendimento policial.

De acordo com o relato apresentado pela vítima, o casal mantinha um relacionamento havia aproximadamente 11 meses. Na manhã da ocorrência, o companheiro teria retornado à residência embriagado e alterado.

Após uma discussão, o homem teria passado a ofender e agredir fisicamente a mulher, provocando ferimentos em diferentes partes do corpo.