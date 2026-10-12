Segundo o registro policial, o motorista, de 56 anos, contou que trafegava pelo bairro quando percebeu que o automóvel começou a apresentar falhas e perdeu aceleração.

Um veículo ficou destruído após pegar fogo em uma via pública do Jardim Paraíso 2, em Botucatu. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros.

Pouco depois, uma fumaça começou a sair da parte dianteira do veículo, na região do motor. Na sequência, o incêndio teve início.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate às chamas. Apesar da intensidade do incêndio e dos danos provocados no automóvel, ninguém ficou ferido.

As imagens registradas depois do atendimento mostram que o fogo atingiu principalmente a parte dianteira e o interior do veículo. A ocorrência terminou apenas com danos materiais.