Duas irmãs, de 57 e 51 anos, foram capturadas pela Polícia Militar após a confirmação de que eram procuradas pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, as mulheres foram abordadas durante o atendimento de uma ocorrência de averiguação.

Durante a consulta aos sistemas policiais, as equipes constataram a existência de mandados de prisão em aberto contra as duas irmãs.