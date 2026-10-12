Duas irmãs, de 57 e 51 anos, foram capturadas pela Polícia Militar após a confirmação de que eram procuradas pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Militar, as mulheres foram abordadas durante o atendimento de uma ocorrência de averiguação.
Durante a consulta aos sistemas policiais, as equipes constataram a existência de mandados de prisão em aberto contra as duas irmãs.
Diante da confirmação das ordens judiciais, ambas foram encaminhadas para atendimento médico cautelar.
Posteriormente, as mulheres foram apresentadas à Polícia Civil, onde permaneceram presas e à disposição da Justiça.