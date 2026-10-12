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Duas irmãs procuradas por tráfico são capturadas pela PM

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Mulheres de 57 e 51 anos tinham mandados de prisão em aberto e permaneceram à disposição da Justiça
Mulheres de 57 e 51 anos tinham mandados de prisão em aberto e permaneceram à disposição da Justiça

Duas irmãs, de 57 e 51 anos, foram capturadas pela Polícia Militar após a confirmação de que eram procuradas pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, as mulheres foram abordadas durante o atendimento de uma ocorrência de averiguação.

Durante a consulta aos sistemas policiais, as equipes constataram a existência de mandados de prisão em aberto contra as duas irmãs.

Diante da confirmação das ordens judiciais, ambas foram encaminhadas para atendimento médico cautelar.

Posteriormente, as mulheres foram apresentadas à Polícia Civil, onde permaneceram presas e à disposição da Justiça.

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