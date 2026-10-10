Série do de botuca apresentará semanalmente lugares que preservam a história, a cultura e as belezas naturais da cidade

Botucatu vive um novo momento no turismo. Reconhecida oficialmente como Estância Turística do Estado de São Paulo desde dezembro de 2025, a cidade fortalece sua posição como um dos principais destinos da região da Cuesta Paulista.

O reconhecimento foi estabelecido pela Lei Estadual nº 18.379, de 23 de dezembro de 2025. Mais do que uma mudança de classificação, o título amplia as possibilidades de investimentos em infraestrutura turística, preservação do patrimônio, qualificação dos serviços e divulgação dos atrativos da cidade.