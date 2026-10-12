12 de outubro de 2026
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TOMBAMENTO

Carro bate em árvore e tomba no Jardim Paraíso

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motorista de 50 anos foi encontrado fora do veículo e não sofreu ferimentos; acidente ocorreu em Botucatu
Motorista de 50 anos foi encontrado fora do veículo e não sofreu ferimentos; acidente ocorreu em Botucatu

Um carro tombou após bater contra uma árvore no Jardim Paraíso, em Botucatu. Apesar dos danos provocados pelo acidente, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou o motorista, de 50 anos, fora do automóvel e sem ferimentos.

Segundo o relato apresentado pelo condutor aos policiais, ele não conseguiu completar uma curva, perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore. Na sequência, o veículo tombou na via.

Os policiais realizaram a fiscalização do motorista e do automóvel, mas não encontraram irregularidades.

Como não houve necessidade de atendimento médico, um serviço particular de guincho foi acionado para retirar o carro do local.

A ocorrência foi atendida e registrada pela Polícia Militar.

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