Um carro tombou após bater contra uma árvore no Jardim Paraíso, em Botucatu. Apesar dos danos provocados pelo acidente, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou o motorista, de 50 anos, fora do automóvel e sem ferimentos.

Segundo o relato apresentado pelo condutor aos policiais, ele não conseguiu completar uma curva, perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore. Na sequência, o veículo tombou na via.