Um carro tombou após bater contra uma árvore no Jardim Paraíso, em Botucatu. Apesar dos danos provocados pelo acidente, ninguém ficou ferido.
A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e encontrou o motorista, de 50 anos, fora do automóvel e sem ferimentos.
Segundo o relato apresentado pelo condutor aos policiais, ele não conseguiu completar uma curva, perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore. Na sequência, o veículo tombou na via.
Os policiais realizaram a fiscalização do motorista e do automóvel, mas não encontraram irregularidades.
Como não houve necessidade de atendimento médico, um serviço particular de guincho foi acionado para retirar o carro do local.
A ocorrência foi atendida e registrada pela Polícia Militar.