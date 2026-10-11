A Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos na tarde deste domingo, 11 de outubro, em Conchas. Ele é suspeito de cometer furto de veículo, cárcere privado, ameaça e dano contra a ex-companheira no Paraná.
Segundo a Polícia Militar, os crimes teriam ocorrido durante a madrugada e a manhã deste domingo, no distrito de Panema, em Santa Mariana no Paraná.
As informações sobre a ocorrência, incluindo o relato da vítima, foram registradas em boletim elaborado pela Polícia Militar do Paraná e posteriormente repassadas às equipes do estado de São Paulo.
O comunicado indicava que o suspeito poderia estar seguindo para Conchas em um Citroën C3 preto pertencente à ex-companheira.
Veículo foi localizado em Conchas
Após receberem as informações, equipes da 3ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior iniciaram patrulhamento para localizar o homem e o automóvel.
Por volta das 13h, os policiais visualizaram o veículo seguindo em direção ao bairro Joanin Parise, em Conchas.
Durante as buscas realizadas nas imediações, o Citroën C3 foi encontrado estacionado em frente a uma residência. O homem também foi localizado no endereço, abordado pelos policiais e preso em flagrante.
Suspeito apresentou sua versão
Questionado, o homem alegou que pretendia retornar para Conchas naquela manhã. Segundo a versão apresentada aos policiais, como ninguém o teria levado até a rodoviária, ele decidiu pegar o veículo da ex-companheira e seguir viagem.
Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito confirmou ter danificado o aparelho celular da mulher durante uma discussão.
Prisão foi ratificada
Após a abordagem, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Conchas para a realização de exame cautelar.
Na sequência, ele foi apresentado no Plantão Policial de Botucatu. O delegado tomou conhecimento dos fatos e ratificou a prisão. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.
O Citroën C3 foi apreendido pelas equipes policiais para a adoção das providências necessárias.
A troca de informações entre as forças de segurança do Paraná e de São Paulo permitiu que o suspeito fosse localizado e que o veículo pertencente à vítima fosse recuperado poucas horas depois do registro da ocorrência.