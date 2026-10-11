A Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos na tarde deste domingo, 11 de outubro, em Conchas. Ele é suspeito de cometer furto de veículo, cárcere privado, ameaça e dano contra a ex-companheira no Paraná.

Segundo a Polícia Militar, os crimes teriam ocorrido durante a madrugada e a manhã deste domingo, no distrito de Panema, em Santa Mariana no Paraná.

As informações sobre a ocorrência, incluindo o relato da vítima, foram registradas em boletim elaborado pela Polícia Militar do Paraná e posteriormente repassadas às equipes do estado de São Paulo.