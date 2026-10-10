10 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário deste sábado, 10 de outubro, em Botucatu

Por Redação | Sistema Prever
| Tempo de leitura: < 1 min
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Confira as informações sobre velórios, sepultamentos e cremação deste sábado, 10 de outubro:

José Benedito Vieira, 81 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 10 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.

Nilda Antonia Venturini, 96 anos
Velório: Complexo Funerário
Cremação: 10 de outubro de 2026, às 15h, no Memorial Botucatu.

Antonia de Oliveira Fernandes, 83 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 10 de outubro de 2026, às 16h, no Cemitério Portal das Cruzes.

Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.

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