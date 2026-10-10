Nilda Antonia Venturini, 96 anos Velório: Complexo Funerário Cremação: 10 de outubro de 2026, às 15h, no Memorial Botucatu.

José Benedito Vieira, 81 anos Velório: Complexo Funerário Sepultamento: 10 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.

Confira as informações sobre velórios, sepultamentos e cremação deste sábado, 10 de outubro:

Antonia de Oliveira Fernandes, 83 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 10 de outubro de 2026, às 16h, no Cemitério Portal das Cruzes.

Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.