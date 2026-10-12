A Câmara Municipal de Botucatu realizou uma noite de homenagens a instituições e representantes que se destacaram nas áreas da saúde, do esporte, da educação e da ciência.

A cerimônia aconteceu na quarta-feira, 7 de outubro, e marcou a entrega de quatro Moções de Congratulações aprovadas pelos vereadores em sessões realizadas nos meses de junho, julho e setembro de 2026.

Conduzida pelo vereador Lelo Pagani (PSDB), a solenidade reuniu os autores das homenagens, representantes das entidades reconhecidas, familiares, amigos e integrantes da comunidade.