A Câmara Municipal de Botucatu realizou uma noite de homenagens a instituições e representantes que se destacaram nas áreas da saúde, do esporte, da educação e da ciência.
A cerimônia aconteceu na quarta-feira, 7 de outubro, e marcou a entrega de quatro Moções de Congratulações aprovadas pelos vereadores em sessões realizadas nos meses de junho, julho e setembro de 2026.
Conduzida pelo vereador Lelo Pagani (PSDB), a solenidade reuniu os autores das homenagens, representantes das entidades reconhecidas, familiares, amigos e integrantes da comunidade.
Famesp completa 45 anos
A primeira homenagem foi destinada à Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), representada pelo diretor-presidente, professor doutor Pasqual Barretti, e pelo vice-diretor-presidente, professor doutor Trajano Sardenberg.
A instituição recebeu a Moção de Congratulações nº 95/2026, apresentada pelo vereador Lelo Pagani, em reconhecimento aos 45 anos de atuação nas áreas da saúde pública, do ensino, da pesquisa científica e do desenvolvimento regional.
Fundada em 1981, a Famesp apoia atividades assistenciais, acadêmicas e científicas desenvolvidas pela Faculdade de Medicina da Unesp e pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).
AAB é reconhecida por título internacional
A Associação Atlética Botucatuense (AAB), representada pelo presidente Carlos Eduardo Deléo, também foi homenageada durante a cerimônia.
A entidade recebeu a Moção de Congratulações nº 102/2026, apresentada pelos vereadores Nuno Garcia (Podemos) e Valmir Reis (PP), pela conquista do título da categoria sub-13 na Série Prata da 13ª Montesilvano Futsal Cup, realizada na Itália.
Durante a competição internacional, a equipe botucatuense enfrentou adversários da Austrália, Croácia, Irlanda e Itália, levando o nome de Botucatu ao cenário esportivo internacional.
FMVZ está entre as 100 melhores do mundo
A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp (FMVZ) foi outra instituição reconhecida. A unidade esteve representada pelo diretor, professor doutor Mário de Beni Arrigoni.
A FMVZ recebeu a Moção de Congratulações nº 132/2026, de autoria do vereador Lelo Pagani, pelo reconhecimento obtido no QS World University Rankings by Subject 2026.
No levantamento, a instituição aparece entre as 100 melhores do mundo na área de Ciências Veterinárias. A faculdade desenvolve atividades relacionadas à saúde animal e pública, segurança dos alimentos, produção agropecuária, sustentabilidade, inovação e desenvolvimento científico e tecnológico.
Estudante é homenageado por atuação acadêmica
Encerrando a cerimônia, o estudante de Zootecnia da Unesp Matheus Severo dos Santos recebeu a Moção de Congratulações nº 136/2026, apresentada pelo vereador Thiago Padovan (PSD).
A homenagem reconheceu a dedicação, o desempenho acadêmico, a perseverança e o compromisso do universitário com a educação, a ciência e a comunidade.
Matheus conquistou bolsas de iniciação científica e participa de ações de divulgação científica no Parque Marajoara. As atividades são desenvolvidas junto a projetos sociais e à escola do bairro, aproximando crianças e jovens do conhecimento produzido dentro da universidade.
Durante a solenidade, as moções foram lidas integralmente. Vereadores e homenageados também utilizaram a palavra para destacar a importância das instituições, dos projetos e das pessoas reconhecidas.