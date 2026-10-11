Um homem de 35 anos foi preso por violência doméstica na madrugada deste domingo (11), em Anhembi. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I), por meio da 3ª Companhia.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma mulher de 47 anos com lesões aparentes no rosto. Segundo o relato apresentado pela vítima, ela havia sido agredida pelo companheiro com socos.

Diante da situação, o casal foi encaminhado para atendimento médico. Após os procedimentos na unidade de saúde, as partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.