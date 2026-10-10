O 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I) divulgou o balanço das ações realizadas durante setembro de 2026. Ao longo do mês, 2.349 pessoas foram abordadas e 88 acabaram presas na área atendida pela unidade.

Os dados também mostram que 19 condenados foram capturados durante as operações e os patrulhamentos realizados pelas equipes da Polícia Militar.

No combate ao tráfico de drogas, mais de cinco quilos de entorpecentes foram apreendidos. O balanço não detalha os tipos e as quantidades individuais das substâncias retiradas de circulação.