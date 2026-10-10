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POLÍCIA

12º BPM/I prende 88 e apreende 5 kg de drogas em setembro

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Balanço do 12º BPM/I registra 88 presos, 19 condenados capturados, mais de cinco quilos de drogas e dez armas apreendidas.
Balanço do 12º BPM/I registra 88 presos, 19 condenados capturados, mais de cinco quilos de drogas e dez armas apreendidas.

O 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPM/I) divulgou o balanço das ações realizadas durante setembro de 2026. Ao longo do mês, 2.349 pessoas foram abordadas e 88 acabaram presas na área atendida pela unidade.

Os dados também mostram que 19 condenados foram capturados durante as operações e os patrulhamentos realizados pelas equipes da Polícia Militar.

No combate ao tráfico de drogas, mais de cinco quilos de entorpecentes foram apreendidos. O balanço não detalha os tipos e as quantidades individuais das substâncias retiradas de circulação.

Armas e veículos

Durante as ocorrências atendidas no período, os policiais militares apreenderam dez armas de fogo.

A fiscalização de trânsito também integrou as atividades desenvolvidas pelo batalhão. Ao todo, 1.611 veículos foram fiscalizados durante setembro.

As ações policiais também possibilitaram a recuperação de sete veículos, posteriormente encaminhados para os procedimentos necessários e a identificação dos respectivos proprietários.

Segundo a Comunicação Social do 12º BPM/I, os resultados são fruto da presença policial, do planejamento e do trabalho operacional desenvolvido diariamente pelas equipes.

O batalhão também destacou o empenho dos policiais militares que atuam nas ruas em ações de prevenção, abordagens, fiscalização, cumprimento de ordens judiciais e combate à criminalidade.

Balanço de setembro

Confira os números divulgados pelo 12º BPM/I:

• 2.349 pessoas abordadas;
• 88 pessoas presas;
• 19 condenados capturados;
• mais de cinco quilos de drogas apreendidos;
• 10 armas de fogo apreendidas;
• 1.611 veículos fiscalizados;
• 7 veículos recuperados.

Fonte: Comunicação Social do 12º BPM/I.

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