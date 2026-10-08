Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça após condenação definitiva pelo crime de incêndio, foi capturado pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (8), na zona rural de Botucatu.
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando abordou o homem. Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão decorrente da condenação.
Após a confirmação da ordem judicial, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A Polícia Militar não informou detalhes sobre o incêndio que motivou a condenação nem sobre a pena imposta.