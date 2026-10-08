09 de outubro de 2026
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POLÍCIA MILITAR

PM captura homem condenado por incêndio em Botucatu

Por Da Redação | Polícia Militar
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db - debotuca
Polícia Militar capturou homem procurado pela Justiça durante patrulhamento na zona rural de Botucatu.
Polícia Militar capturou homem procurado pela Justiça durante patrulhamento na zona rural de Botucatu.

Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça após condenação definitiva pelo crime de incêndio, foi capturado pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (8), na zona rural de Botucatu.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando abordou o homem. Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão decorrente da condenação.

Após a confirmação da ordem judicial, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não informou detalhes sobre o incêndio que motivou a condenação nem sobre a pena imposta.

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