Ações policiais em Porangaba resultaram na captura de um homem procurado pela Justiça e na prisão de outro por suspeita de tráfico de drogas. As ocorrências envolveram equipes da Polícia Militar do 12º BPM/I, com participação da Polícia Civil no cumprimento de mandados de busca e apreensão.

As diligências ocorreram no Ninho Verde 1, no Jardim São Luiz e no Bairro do Nunes. Também foram apreendidos entorpecentes, dinheiro e materiais relacionados à investigação de tráfico.

Procurado por violência doméstica é localizado no trabalho