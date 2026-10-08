Ações policiais em Porangaba resultaram na captura de um homem procurado pela Justiça e na prisão de outro por suspeita de tráfico de drogas. As ocorrências envolveram equipes da Polícia Militar do 12º BPM/I, com participação da Polícia Civil no cumprimento de mandados de busca e apreensão.
As diligências ocorreram no Ninho Verde 1, no Jardim São Luiz e no Bairro do Nunes. Também foram apreendidos entorpecentes, dinheiro e materiais relacionados à investigação de tráfico.
Procurado por violência doméstica é localizado no trabalho
No Ninho Verde 1, por volta das 9h30, policiais militares localizaram um homem de 24 anos que tinha mandado de prisão em aberto por violência doméstica.
Segundo a PM, após diligências e levantamento de informações, as equipes identificaram o local onde ele trabalhava e realizaram a abordagem.
O homem foi informado sobre a ordem judicial e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Buscas no Jardim São Luiz
Também às 9h30, policiais militares apoiaram a Polícia Civil no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no Jardim São Luiz.
Durante as buscas, foram encontradas plantas de maconha que, segundo o informe policial, totalizaram 106 gramas. As equipes também localizaram uma balança de precisão, R$ 1.480 em dinheiro, embalagens para acondicionamento de drogas e objetos utilizados no preparo do entorpecente.
Os materiais foram apreendidos e apresentados à Polícia Civil.
O morador que estava no imóvel foi ouvido e liberado. O investigado não foi localizado.
Suspeito tenta fugir e é preso no Bairro do Nunes
No Bairro do Nunes, por volta das 7h45, uma operação conjunta para cumprimento de mandado de busca e apreensão terminou com a prisão de um homem de 22 anos.
Segundo a PM, indivíduos que estavam nas proximidades do imóvel investigado tentaram fugir ao perceberem a presença das equipes. Os policiais conseguiram abordar um dos suspeitos.
Na busca pessoal, foram encontrados 10 gramas de substância com características de cocaína e R$ 16 em dinheiro.
Durante a continuidade das buscas na residência, as equipes localizaram outros 260 gramas de substância com características de maconha e dois rádios comunicadores.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso por tráfico de entorpecentes. Os materiais ficaram apreendidos para as providências de Polícia Judiciária.