A Polícia Civil resgatou 12 gatos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel na região central da cidade de Conchas, na região de Botucatu. Segundo o relato policial, os animais eram mantidos em ambiente insalubre e em condições compatíveis com maus-tratos.
A diligência contou com apoio de uma equipe técnica da Prefeitura. A ordem judicial autorizou a entrada no imóvel para a captura e retirada dos felinos, após apuração sobre as condições do local.
Um dos gatos apresentava ferimento
No imóvel, foram encontradas oito fêmeas e quatro machos, todos sem castração. Um dos machos apresentava ferimento.
Conforme as informações policiais, o ambiente tinha acúmulo de fezes e urina, sujeira acentuada e forte odor, com reflexos na vizinhança. Essas condições já eram objeto de apuração e fundamentaram o pedido de retirada dos animais.
Os 12 gatos foram capturados e removidos do imóvel. A ação ocorreu sem intercorrências.
Animais ficarão sob cuidados de projeto municipal
Após o resgate, os felinos foram entregues, mediante registro formal de responsabilidade, a uma representante do Projeto Municipal Amigo dos Animais.
Eles ficarão sob os cuidados do projeto para atendimento, tratamento, castração e posterior destinação adequada.
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