A Polícia Civil resgatou 12 gatos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel na região central da cidade de Conchas, na região de Botucatu. Segundo o relato policial, os animais eram mantidos em ambiente insalubre e em condições compatíveis com maus-tratos.

A diligência contou com apoio de uma equipe técnica da Prefeitura. A ordem judicial autorizou a entrada no imóvel para a captura e retirada dos felinos, após apuração sobre as condições do local.

Um dos gatos apresentava ferimento