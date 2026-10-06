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POLÍCIA

Polícia Civil resgata 12 gatos em imóvel insalubre em Conchas

Por Da Redação | Polícia Civil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Animais foram retirados após ordem judicial; um estava ferido
Animais foram retirados após ordem judicial; um estava ferido

A Polícia Civil resgatou 12 gatos durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel na região central da cidade de Conchas, na região de Botucatu. Segundo o relato policial, os animais eram mantidos em ambiente insalubre e em condições compatíveis com maus-tratos.

A diligência contou com apoio de uma equipe técnica da Prefeitura. A ordem judicial autorizou a entrada no imóvel para a captura e retirada dos felinos, após apuração sobre as condições do local.

Um dos gatos apresentava ferimento

No imóvel, foram encontradas oito fêmeas e quatro machos, todos sem castração. Um dos machos apresentava ferimento.

Conforme as informações policiais, o ambiente tinha acúmulo de fezes e urina, sujeira acentuada e forte odor, com reflexos na vizinhança. Essas condições já eram objeto de apuração e fundamentaram o pedido de retirada dos animais.

Os 12 gatos foram capturados e removidos do imóvel. A ação ocorreu sem intercorrências.

Animais ficarão sob cuidados de projeto municipal

Após o resgate, os felinos foram entregues, mediante registro formal de responsabilidade, a uma representante do Projeto Municipal Amigo dos Animais.

Eles ficarão sob os cuidados do projeto para atendimento, tratamento, castração e posterior destinação adequada.

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