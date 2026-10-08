08 de outubro de 2026
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SÉRIE B

Final da Série B movimenta futebol de Botucatu neste domingo

Por Da Redação | Prefeitura de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Clube da Vila e Grêmio Botucatuense disputam o título no domingo
Clube da Vila e Grêmio Botucatuense disputam o título no domingo

O futebol de Botucatu terá uma semana movimentada, com partidas de diferentes competições municipais e a decisão do Campeonato Municipal de Futebol Série B. A final entre Clube da Vila e Grêmio Botucatuense será realizada neste domingo (11), às 9 horas, no Campo da Vila Maria.

A programação organizada pelo Departamento de Futebol e Futsal também reúne partidas da Copa Cidade de Futsal, Campeonato A-55, Copa Revelação de Futebol de Menores, Campeonato A-40 e as semifinais do Campeonato Sub-18.

As partidas serão realizadas em diferentes espaços esportivos do município, reunindo atletas de diversas faixas etárias.

Quinta-feira (8)

Pela Copa Cidade de Futsal, no Ginásio Mário Covas:

  • 19h15 – Cezar Neto x Ahta Anta – Série Prata
  • 20h15 – Tropa do Esporte x Marajoara – Série Prata
  • 21h15 – Amigos do Darci x Monte Rey – Série Prata

No Campeonato A-55, na AA Ferroviária:

  • 19h15 – BAC x Jardim Peabiru

Sexta-feira (9)

Copa Cidade de Futsal – Ginásio Mário Covas:

  • 19h15 – Atrevidos x Sem Cão – Série Ouro
  • 20h15 – Medicina x Real City – Série Ouro
  • 21h15 – C4 x 24 de Maio – Série Ouro

Copa Cidade de Futsal – Ginásio Paralímpico:

  • 19h15 – C2-Mulekotes x Tesouro Mangue – Série Ouro
  • 20h15 – Pernas Cinzas x Cabaré/Bar do Bola – Série Ouro
  • 21h15 – Pitaco x Os Tatá/Amigos – Série Ouro

Sábado (10)

A Copa Revelação de Futebol de Menores terá partidas no Campo do Araguaia:

  • 8h – Tiger/Academy x Azzurra – Sub-15
  • 9h – Gamba x CT Tilico – Sub-13
  • 10h – CT Tilico x Tropa do Esporte – Sub-15
  • 11h – Projeto Botucatu FTS x SESI – Feminino

Domingo (11)

Pelo Campeonato A-40, na AA Ferroviária:

  • 8h – 24 de Maio x Saidera
  • 10h – Paraíso x Riviera

No Campeonato Sub-18, no Campo do Araguaia, serão disputadas as semifinais:

  • 8h – Amigão x Monte Mor
  • 10h – Amigos Zezé x Beira Rio

A final do Campeonato Municipal de Futebol Série B será realizada no Campo da Vila Maria:

  • 9h – Clube da Vila x Grêmio Botucatuense

A programação reúne competições para jovens atletas, equipes adultas e jogadores veteranos, fortalecendo o futebol amador e promovendo a integração entre atletas, equipes e comunidades de Botucatu.

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