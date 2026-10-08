O futebol de Botucatu terá uma semana movimentada, com partidas de diferentes competições municipais e a decisão do Campeonato Municipal de Futebol Série B. A final entre Clube da Vila e Grêmio Botucatuense será realizada neste domingo (11), às 9 horas, no Campo da Vila Maria.

A programação organizada pelo Departamento de Futebol e Futsal também reúne partidas da Copa Cidade de Futsal, Campeonato A-55, Copa Revelação de Futebol de Menores, Campeonato A-40 e as semifinais do Campeonato Sub-18.

As partidas serão realizadas em diferentes espaços esportivos do município, reunindo atletas de diversas faixas etárias.