O futebol de Botucatu terá uma semana movimentada, com partidas de diferentes competições municipais e a decisão do Campeonato Municipal de Futebol Série B. A final entre Clube da Vila e Grêmio Botucatuense será realizada neste domingo (11), às 9 horas, no Campo da Vila Maria.
A programação organizada pelo Departamento de Futebol e Futsal também reúne partidas da Copa Cidade de Futsal, Campeonato A-55, Copa Revelação de Futebol de Menores, Campeonato A-40 e as semifinais do Campeonato Sub-18.
As partidas serão realizadas em diferentes espaços esportivos do município, reunindo atletas de diversas faixas etárias.
Quinta-feira (8)
Pela Copa Cidade de Futsal, no Ginásio Mário Covas:
- 19h15 – Cezar Neto x Ahta Anta – Série Prata
- 20h15 – Tropa do Esporte x Marajoara – Série Prata
- 21h15 – Amigos do Darci x Monte Rey – Série Prata
No Campeonato A-55, na AA Ferroviária:
- 19h15 – BAC x Jardim Peabiru
Sexta-feira (9)
Copa Cidade de Futsal – Ginásio Mário Covas:
- 19h15 – Atrevidos x Sem Cão – Série Ouro
- 20h15 – Medicina x Real City – Série Ouro
- 21h15 – C4 x 24 de Maio – Série Ouro
Copa Cidade de Futsal – Ginásio Paralímpico:
- 19h15 – C2-Mulekotes x Tesouro Mangue – Série Ouro
- 20h15 – Pernas Cinzas x Cabaré/Bar do Bola – Série Ouro
- 21h15 – Pitaco x Os Tatá/Amigos – Série Ouro
Sábado (10)
A Copa Revelação de Futebol de Menores terá partidas no Campo do Araguaia:
- 8h – Tiger/Academy x Azzurra – Sub-15
- 9h – Gamba x CT Tilico – Sub-13
- 10h – CT Tilico x Tropa do Esporte – Sub-15
- 11h – Projeto Botucatu FTS x SESI – Feminino
Domingo (11)
Pelo Campeonato A-40, na AA Ferroviária:
- 8h – 24 de Maio x Saidera
- 10h – Paraíso x Riviera
No Campeonato Sub-18, no Campo do Araguaia, serão disputadas as semifinais:
- 8h – Amigão x Monte Mor
- 10h – Amigos Zezé x Beira Rio
A final do Campeonato Municipal de Futebol Série B será realizada no Campo da Vila Maria:
- 9h – Clube da Vila x Grêmio Botucatuense
A programação reúne competições para jovens atletas, equipes adultas e jogadores veteranos, fortalecendo o futebol amador e promovendo a integração entre atletas, equipes e comunidades de Botucatu.
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