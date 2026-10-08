A Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (7), no bairro Cohab 4, em São Manuel. Durante a ocorrência, os policiais também localizaram um quadro de motocicleta identificado como produto de furto.
Segundo informações da PM, a equipe abordou dois homens e encontrou porções de drogas com ambos. Durante a ação, um deles teria admitido que comercializava entorpecentes e indicado uma residência abandonada utilizada para esconder o material.
DROGAS EM RESIDÊNCIA ABANDONADA
Os policiais foram até o imóvel indicado e localizaram outras porções de drogas. Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de 19 eppendorfs com cocaína e 45 porções de crack.
QUADRO DE MOTOCICLETA FURTADA
Durante as buscas, a equipe também encontrou, no quintal da residência, um quadro de motocicleta Honda CBX 250 Twister. Conforme a Polícia Militar, a verificação identificou que a peça pertencia a uma motocicleta com registro de furto.
UM HOMEM PRESO E OUTRO LIBERADO
O homem de 28 anos, apontado como responsável pela comercialização dos entorpecentes, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e permaneceu preso, à disposição da Justiça.
O segundo homem, de 24 anos, foi ouvido e liberado.
As informações foram divulgadas pela Polícia Militar, por meio do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior.