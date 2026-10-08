A Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (7), no bairro Cohab 4, em São Manuel. Durante a ocorrência, os policiais também localizaram um quadro de motocicleta identificado como produto de furto.

Segundo informações da PM, a equipe abordou dois homens e encontrou porções de drogas com ambos. Durante a ação, um deles teria admitido que comercializava entorpecentes e indicado uma residência abandonada utilizada para esconder o material.

DROGAS EM RESIDÊNCIA ABANDONADA