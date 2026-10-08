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POLÍCIA MILITAR

PM prende homem por tráfico e encontra quadro de moto furtada

Por Da Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Quadro de motocicleta localizado pela Polícia Militar durante ocorrência na Cohab 4, em São Manuel.
Quadro de motocicleta localizado pela Polícia Militar durante ocorrência na Cohab 4, em São Manuel.

A Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (7), no bairro Cohab 4, em São Manuel. Durante a ocorrência, os policiais também localizaram um quadro de motocicleta identificado como produto de furto.

Segundo informações da PM, a equipe abordou dois homens e encontrou porções de drogas com ambos. Durante a ação, um deles teria admitido que comercializava entorpecentes e indicado uma residência abandonada utilizada para esconder o material.

DROGAS EM RESIDÊNCIA ABANDONADA

Os policiais foram até o imóvel indicado e localizaram outras porções de drogas. Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de 19 eppendorfs com cocaína e 45 porções de crack.

QUADRO DE MOTOCICLETA FURTADA

Durante as buscas, a equipe também encontrou, no quintal da residência, um quadro de motocicleta Honda CBX 250 Twister. Conforme a Polícia Militar, a verificação identificou que a peça pertencia a uma motocicleta com registro de furto.

UM HOMEM PRESO E OUTRO LIBERADO

O homem de 28 anos, apontado como responsável pela comercialização dos entorpecentes, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

O segundo homem, de 24 anos, foi ouvido e liberado.

As informações foram divulgadas pela Polícia Militar, por meio do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

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