08 de outubro de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Homem tenta fugir pelo telhado e é preso por tráfico em Botucatu

Por Da Redação | GUARDA CIVIL MUNICIPAL
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Material apreendido durante operação conjunta da ROMU e da DISE no Jardim Peabiru, em Botucatu.
Material apreendido durante operação conjunta da ROMU e da DISE no Jardim Peabiru, em Botucatu.

Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir pelo telhado durante uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal, por meio da ROMU, e da DISE, na manhã de quarta-feira (7), no Jardim Peabiru, em Botucatu.

Segundo o registro da ocorrência, as equipes cumpriam um mandado de busca e apreensão em uma residência quando localizaram inicialmente um pedaço de substância semelhante à maconha, com aproximadamente 218 gramas.

Tentativa de fuga pelo telhado

Durante a entrada dos agentes no imóvel, o suspeito tentou escapar pelo telhado e passou para uma residência vizinha. As equipes acompanharam a movimentação e conseguiram alcançá-lo e abordá-lo.

Na busca pessoal, foram encontradas outras duas porções de substância semelhante à maconha, que totalizavam aproximadamente 40 gramas.

Material escondido na geladeira

Conforme o registro, ao ser questionado, o homem informou que havia mais entorpecentes escondidos na geladeira da residência.

Os agentes retornaram ao imóvel e localizaram outro pedaço de substância semelhante à maconha, com cerca de 178 gramas, além de balanças de precisão.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de aproximadamente 436 gramas da substância, segundo as informações da ocorrência.

Prisão por tráfico

O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade policial. Após os procedimentos, permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A ação reuniu equipes da ROMU, da Guarda Civil Municipal de Botucatu, e da DISE, da Polícia Civil.

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