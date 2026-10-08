Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir pelo telhado durante uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal, por meio da ROMU, e da DISE, na manhã de quarta-feira (7), no Jardim Peabiru, em Botucatu.

Segundo o registro da ocorrência, as equipes cumpriam um mandado de busca e apreensão em uma residência quando localizaram inicialmente um pedaço de substância semelhante à maconha, com aproximadamente 218 gramas.

Tentativa de fuga pelo telhado