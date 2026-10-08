Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir pelo telhado durante uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal, por meio da ROMU, e da DISE, na manhã de quarta-feira (7), no Jardim Peabiru, em Botucatu.
Segundo o registro da ocorrência, as equipes cumpriam um mandado de busca e apreensão em uma residência quando localizaram inicialmente um pedaço de substância semelhante à maconha, com aproximadamente 218 gramas.
Tentativa de fuga pelo telhado
Durante a entrada dos agentes no imóvel, o suspeito tentou escapar pelo telhado e passou para uma residência vizinha. As equipes acompanharam a movimentação e conseguiram alcançá-lo e abordá-lo.
Na busca pessoal, foram encontradas outras duas porções de substância semelhante à maconha, que totalizavam aproximadamente 40 gramas.
Material escondido na geladeira
Conforme o registro, ao ser questionado, o homem informou que havia mais entorpecentes escondidos na geladeira da residência.
Os agentes retornaram ao imóvel e localizaram outro pedaço de substância semelhante à maconha, com cerca de 178 gramas, além de balanças de precisão.
Ao todo, a operação resultou na apreensão de aproximadamente 436 gramas da substância, segundo as informações da ocorrência.
Prisão por tráfico
O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade policial. Após os procedimentos, permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A ação reuniu equipes da ROMU, da Guarda Civil Municipal de Botucatu, e da DISE, da Polícia Civil.