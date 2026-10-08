Um motorista foi preso na quinta-feira, 07, após um acidente de trânsito sem vítimas, seguido de uma discussão, no bairro Vila Paraíso, em Botucatu. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez e recusou o teste do etilômetro.
As equipes foram acionadas para atender à ocorrência e, durante a abordagem, identificaram os sinais de alteração no condutor. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial para a apresentação dos fatos à autoridade policial.
Prisão e apreensão do veículo
Conforme as informações divulgadas pela PM, a ocorrência foi registrada por embriaguez ao volante, direção perigosa, dano e ameaça. O motorista permaneceu preso e à disposição da Justiça.
O veículo conduzido por ele foi recolhido ao pátio.
Outro motorista foi autuado
Durante a fiscalização, os policiais também constataram que o outro motorista envolvido no acidente conduzia com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias.
Ele foi autuado, e seu veículo foi liberado para um condutor habilitado.
O acidente não deixou feridos.