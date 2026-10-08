Um motorista foi preso na quinta-feira, 07, após um acidente de trânsito sem vítimas, seguido de uma discussão, no bairro Vila Paraíso, em Botucatu. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez e recusou o teste do etilômetro.

As equipes foram acionadas para atender à ocorrência e, durante a abordagem, identificaram os sinais de alteração no condutor. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial para a apresentação dos fatos à autoridade policial.

Prisão e apreensão do veículo