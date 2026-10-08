Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta quinta-feira, 8 de outubro:
Adivar Alves dos Santos, 58 anos
Velório: Velório do Cemitério Jardim
Sepultamento: 8 de outubro de 2026, às 13h30, no Cemitério Jardim.
Waldomiro Biral, 92 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 8 de outubro de 2026, às 14h, no Cemitério Portal das Cruzes.
Miguel Carlos Zanella, 84 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 8 de outubro de 2026, às 17h, no Cemitério Portal das Cruzes.
Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.