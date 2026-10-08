08 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quinta-feira, 08, em Botucatu

Por Da Redação | Sistema Prever
| Tempo de leitura: < 1 min
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Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta quinta-feira, 8 de outubro:

Adivar Alves dos Santos, 58 anos
Velório: Velório do Cemitério Jardim
Sepultamento: 8 de outubro de 2026, às 13h30, no Cemitério Jardim.

Waldomiro Biral, 92 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 8 de outubro de 2026, às 14h, no Cemitério Portal das Cruzes.

Miguel Carlos Zanella, 84 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 8 de outubro de 2026, às 17h, no Cemitério Portal das Cruzes.

Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.

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