Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta quinta-feira, 8 de outubro:

Adivar Alves dos Santos, 58 anos

Velório: Velório do Cemitério Jardim

Sepultamento: 8 de outubro de 2026, às 13h30, no Cemitério Jardim.

Waldomiro Biral, 92 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 8 de outubro de 2026, às 14h, no Cemitério Portal das Cruzes.