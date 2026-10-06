A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada, prendeu três homens e apreendeu um adolescente de 16 anos nesta terça-feira (6), em Laranjal Paulista. Durante a ação, também foram encontradas 165 porções de maconha, totalizando 496 gramas.

A ocorrência foi atendida em continuidade à Operação Saturação, realizada no município por equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Segundo a PM, uma denúncia levou os policiais até um imóvel, onde encontraram os envolvidos e uma motocicleta que estava sendo desmontada. Durante a abordagem, também foram localizadas porções de maconha.