A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada, prendeu três homens e apreendeu um adolescente de 16 anos nesta terça-feira (6), em Laranjal Paulista. Durante a ação, também foram encontradas 165 porções de maconha, totalizando 496 gramas.
A ocorrência foi atendida em continuidade à Operação Saturação, realizada no município por equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior.
Segundo a PM, uma denúncia levou os policiais até um imóvel, onde encontraram os envolvidos e uma motocicleta que estava sendo desmontada. Durante a abordagem, também foram localizadas porções de maconha.
Moto havia sido furtada em Tietê
Na verificação do veículo, os policiais constataram adulterações nos sinais de identificação. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que a motocicleta havia sido furtada em setembro deste ano, no município de Tietê.
Além da moto e das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão, R$ 6 em dinheiro e um relógio.
Os três homens e o adolescente foram encaminhados ao Plantão Policial para os procedimentos. Conforme o comunicado da PM, os adultos permaneceram presos à disposição da Justiça.
Materiais apreendidos
• Uma motocicleta furtada;
• 496 gramas de maconha, divididos em 165 porções;
• Uma balança de precisão;
• R$ 6 em dinheiro;
• Um relógio.
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