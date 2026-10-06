A Polícia Militar localizou uma caminhonete com registro relacionado a uma ocorrência de estelionato nesta terça-feira (6), em Botucatu. Após os procedimentos na Delegacia de Polícia, o veículo foi formalmente entregue à vítima.

Segundo a PM, equipes que realizavam patrulhamento receberam informações sobre a caminhonete e fizeram a abordagem.

Durante as buscas, nenhum material ilícito foi encontrado com os ocupantes ou no interior do veículo. A consulta aos sistemas policiais, porém, confirmou a existência do registro de estelionato relacionado à caminhonete.