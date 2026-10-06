A Polícia Militar localizou uma caminhonete com registro relacionado a uma ocorrência de estelionato nesta terça-feira (6), em Botucatu. Após os procedimentos na Delegacia de Polícia, o veículo foi formalmente entregue à vítima.
Segundo a PM, equipes que realizavam patrulhamento receberam informações sobre a caminhonete e fizeram a abordagem.
Durante as buscas, nenhum material ilícito foi encontrado com os ocupantes ou no interior do veículo. A consulta aos sistemas policiais, porém, confirmou a existência do registro de estelionato relacionado à caminhonete.
Ocupantes foram ouvidos e liberados
A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que adotou as providências necessárias e formalizou a entrega do veículo à vítima. Os ocupantes foram ouvidos e liberados após os procedimentos.
O comunicado não detalha como teria ocorrido o estelionato nem informa o vínculo dos ocupantes com o caso.
A ação foi realizada pela Polícia Militar do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior.
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