06 de outubro de 2026
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POLÍCIA

PM localiza caminhonete ligada a estelionato em Botucatu

Por Da Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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db - de botuca
Veículo foi entregue à vítima após apresentação do caso à Polícia Civil; ocupantes foram ouvidos e liberados.
Veículo foi entregue à vítima após apresentação do caso à Polícia Civil; ocupantes foram ouvidos e liberados.

A Polícia Militar localizou uma caminhonete com registro relacionado a uma ocorrência de estelionato nesta terça-feira (6), em Botucatu. Após os procedimentos na Delegacia de Polícia, o veículo foi formalmente entregue à vítima.

Segundo a PM, equipes que realizavam patrulhamento receberam informações sobre a caminhonete e fizeram a abordagem.

Durante as buscas, nenhum material ilícito foi encontrado com os ocupantes ou no interior do veículo. A consulta aos sistemas policiais, porém, confirmou a existência do registro de estelionato relacionado à caminhonete.

Ocupantes foram ouvidos e liberados

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que adotou as providências necessárias e formalizou a entrega do veículo à vítima. Os ocupantes foram ouvidos e liberados após os procedimentos.

O comunicado não detalha como teria ocorrido o estelionato nem informa o vínculo dos ocupantes com o caso. 

A ação foi realizada pela Polícia Militar do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

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