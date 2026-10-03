03 de outubro de 2026
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ACIDENTE

Carreta tomba em rotatória próxima ao shopping de Botucatu

Por Redação | Notícias Botucatu - Flávio Fogueral
| Tempo de leitura: < 1 min
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Internauta
Veículo ficou tombado lateralmente na via
Veículo ficou tombado lateralmente na via

Uma carreta tombou neste sábado (3) em uma das rotatórias que ligam a Avenida Marginal ao Shopping Botucatu.

O veículo ficou tombado lateralmente na via, exigindo atenção dos motoristas que passavam pelo trecho. A cabine da carreta sofreu avarias.

Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Equipes da concessionária rodoviária estiveram no local para realizar a retirada da carreta e liberar o trecho.

As informações foram encaminhadas à reportagem.

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