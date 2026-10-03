Uma carreta tombou neste sábado (3) em uma das rotatórias que ligam a Avenida Marginal ao Shopping Botucatu.

O veículo ficou tombado lateralmente na via, exigindo atenção dos motoristas que passavam pelo trecho. A cabine da carreta sofreu avarias.

Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.